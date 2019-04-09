قوات السودان تستخدم الرصاص والغاز لفض اعتصام الخرطوم

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أطلقت القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، وذلك حسبما أفاد به مراسل «سكاي نيوز عربية». وقال تجمع المهنيين المعارض إن القوات المهاجمة للاعتصام استخدمت الرصاص والسلاح الثقيل والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، وإنه تم التصدي لها من القوات المسلحة والتي فتحت كذلك بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين. وأشار مراسل «سكاي نيوز عربية» إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في منطقة الاعتصام، مضيفا أن المعتصمين

أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصروا على البقاء في مواقعهم.وذكرت مصادر من داخل الاعتصام أن قوات الأمن هاجمت الاعتصام وأن قوات الجيش تسمح للمعتصمين بدخول مقر القوات المسلحة للاحتماء به.وكانت قد قالت مصادر سودانية إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين.من

أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصروا على البقاء في مواقعهم. وذكرت مصادر من داخل الاعتصام أن قوات الأمن هاجمت الاعتصام وأن قوات الجيش تسمح للمعتصمين بدخول مقر القوات المسلحة للاحتماء به. Advertisements وكانت قد قالت مصادر سودانية إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين. من جهته، دعا تجمع المهنيين المعارض أنصاره للاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام. يأتي هذا متزامنا مع بيان أصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماع برئاسة الرئيس عمر البشير، أكدت فيه علي ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة جميع قضايا البلاد. وأكدت الهيئة في اجتماعها بكامل عضويتها ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

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