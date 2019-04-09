انت الان تتابع وزير الدفاع السوداني: لن نتسامح مع أي انفلات أمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن عوض بن عوف، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان، ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه، وأن الجيش لن يتسامح مع مظاهر الانفلات الأمني. وفي لقاء جمع قادة القوات المسلحة، قال وزير الدفاع السوداني إن "كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه". ?وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا" فإن "بن عوف"، اتهم جهات، لم يسمها، بمحاولة "استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة، وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد،

وأكد وزير الدفاع السوداني، أنه "لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات".وأضاف أن القوات المسلحة "تقّدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني".ويتظاهر الآلاف لليوم الثالث على التوالي