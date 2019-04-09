انت الان تتابع وزير الدفاع السوداني: لن نتسامح مع أي انفلات أمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف
قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن عوض بن عوف، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان، ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه، وأن الجيش لن يتسامح مع مظاهر الانفلات الأمني. وفي لقاء جمع قادة القوات المسلحة، قال وزير الدفاع السوداني إن "كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه". ?وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا" فإن "بن عوف"، اتهم جهات، لم يسمها، بمحاولة "استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة، وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد،
وأكد وزير الدفاع السوداني، أنه "لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات".وأضاف أن القوات المسلحة "تقّدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني".ويتظاهر الآلاف لليوم الثالث على التوالي
وأكد وزير الدفاع السوداني، أنه "لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات".
وأضاف أن القوات المسلحة "تقّدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني".
ويتظاهر الآلاف لليوم الثالث على التوالي خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومكان إقامة الرئيس البشير، ويهتفون بشعارات مناهضة للحكومة، ويدعون الجيش لدعمهم في المطالبة باستقالة البشير.
اقرأ أيضا:
المعارضة السودانية تطالب الجيش بدعم تنحي البشير فورا
السودان: الأمن يحاول فض اعتصام أمام وزارة الدفاع
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع السوداني: لن نتسامح مع أي انفلات أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.