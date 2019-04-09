الان تتابع “واتساب” يدعم نسخة خاصة بمميزات استثنائية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قرر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، دعم بعض مستخدميه بنسخة خاصة مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة.
وأشار موقع “واب بيتا إنفو” التقني المتخصص إلى أن “واتسآب” تختبر حاليا نسخة جديدة مخصصة لحاسبات “آيباد” اللوحية الخاصة بشركة “آبل” الأمريكية فقط.
وسيدعم “واتسآب” تلك النسخة الخاصة بعدد من الميزات الجديدة، التي ستوفر لحاسبات “آيباد” فقط.
وتأتي أبرز تلك التعديلات، التي يمكن الإطلاع عليها في نسخة “بيتا” الجديدة الخاصة بتطبيق “واتسآب”، على النحو الآتي:
تغيير الواجهة الرئيسية والأزرار الخاصة بـ”واتسآب” لتتوافق مع حاسبات “آيباد”، وكذلك نسخة أقرب الشبه إلى نسخة “واتسآب ويب” الخاصة بالحاسبات الشخصية والمحمولة.
كما تدعم النسخة الخاصة إمكانية تشغيل نفس حساب “واتسآب” على هاتف “آيفون” وحاسب “آيباد”، من دون الحاجة إلى إجبارك على جعل هاتف “آيفون” متصلا بالإنترنت بصورة إجبارية حتى يعمل حسابك على “آيباد”، فضلا عن إمكانية فتح أكثر من حساب في نفس تطبيق “واتسآب”.
كانت هذه تفاصيل خبر “واتساب” يدعم نسخة خاصة بمميزات استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.