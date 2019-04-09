تعرف على مواصفات هاتف هواوي الجديد “P30 lite”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تطرح شركة هواوي، هاتفها الذكي P30 lite الجديد في الأسواق العالمية، بدءا من مايو المقبل، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يتوافر بثلاثة ألوان رائعة؛ الأزرق Peacock، والأسود Midnight، والأبيض Pearl.

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ويأتي هاتف هواوي P30 lite الجديد بوزن لا يتعدى 159 غرام وينبض بداخله معالج Kirin 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي P30 lite الجديد على كاميرا ثلاثية مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي، وتضم عدسات بدقة 48 و 8 و2 ميغابيكسل وفلاش مع مستشعر بصمة الأصابع، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، ويزخر الهاتف بشاشة قياس 6.15 بوصة.

كما قامت شركة هواوي بتزويد الهاتف الذكي P30 lite الجديد بالعديد من التجهيزات التقنية مثل شبكة واي فاي وتقنية البلوتوث 4.2 وتقنية اتصالات المجال القريب، مع الاعتماد على بطارية بسعة 3340 مللي أمبير ساعة، ويعتمد جهاز هواوي P30 lite الجديد نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم EMUI 9.0.1.