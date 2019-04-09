"تويتر" تتصدى للرسائل الطفيلية بقرار غريب

قرّرت "تويتر" تخفيض عدد الحسابات التي يمكن الاشتراك فيها يوميا من ألف إلى أربعمئة، في مسعى إلى التصدّي للرسائل الطفيلية غير المرغوب فيها التي ترد من صفحات وهمية تُعرف بـ "حسابات الظلّ"، وفقا للعين الإخبارية.

وتقوم "تويتر" منذ عدّة أشهر بعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لتحسين عمل الشبكة، وكتبت على حسابها "نعدّل عدد الحسابات التي يمكنكم البدء بتتبّعها من ألف إلى أربعمئة في اليوم الواحد. لا تقلقوا، فالأمور ستجري على خير ما يرام".

ويعتبر عدد الاشتراكات المرتفعة لحساب واحد في فترة قصيرة من الوقت دليلا على أن هذا الأخير هو "حساب ظلّ" تتحكّم به آلية لتوجيه رسائل طفيلية (سبام).

وقد تحثّ هذه الرسائل على الضغط على محتويات ترويجية أو الاشتراك في الحسابات لتضخيم عدد مشتركيها أو أنها قد تساعد في نشر معلومات خاطئة.

وتواجه "تويتر"، كما "فيسبوك"، انتقادات شديدة على طريقة إدارتها هذا النوع من المحتويات، وتعرض بانتظام تقارير حول هذا الموضوع لإبراز الجهود التي تبذلها في هذا الصدد.