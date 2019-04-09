تويوتا تفتتح مصنعا جديدا للشاحنات في 2021

تخطط شركة تويوتا Toyota اليابانية المصنعة للسيارات لافتتاح مصنع جديد مخصص لتصنيع الشاحنات، وفق ما ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مطلعة من داخل الشركة، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن تويوتا Toyota في سبيلها لافتتاح مصنعها الجديد للشاحنات بحلول عام 2021.

وقال الموقع الأمريكي إنه لم تكشف التقارير الصادرة عن شركة تويوتا Toyota عن مكان المصنع الجديد، غير أنه من المرجح أن يكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتمتلك تويوتا Toyota بالفعل مصنعا بولاية تكساس الأمريكية، يصنع الكثير من سياراتها ذات الشعبية الكبيرة داخل أمريكا، غير أن تصنيع الشاحنات به يشكل ضغطا كبيرا استلزم تخصيص مصنع بالكامل لهذه الفئة.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع Automotive News ونقله عنه "موتور وان"، فإن تويوتا Toyota ستطلق على مصنعها الجديد للشاحنات اسم F1 أو "إف وان".

وسيحتضن هذا المصنع إنتاج شاحنات تويوتا بالكامل ومنها تاكوما Tacoma وتوندرا Tundra وهيلوكس Hilux، وغيرها من شاحنات تويوتا Toyota المعروفة بالأسواق.