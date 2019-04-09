دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اختفاء غامض لرجل أعمال سعودي في بلد أفريقي وهذه آخر مكالماته

ذكرت تقارير إخبارية أن رجل الأعمال السعودي، مذكر ناصر السبيعي، قد اختفى في ظروف غموض خلال وجوده في دولة أوغندا، وتحديدًا بالقرب من نهر فيكتوريا.

وبحسب ما ذكره ابن عمه، مناحي مداد السبيعي، لصحيفة سعودية، فإن عائلة رجل الأعمال السعودي لا تعرف أي شئ عن مصيره، مشيرًا إلى أن اتصاله الأخير مع زوجته كان يوم السبت الماضي، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا.

وأضاف قائلًا أن زوجة ابن عمه تلقت في وقت لاحق اتصالًا من مرافق زوجها في رحلته إلى أوغندا، أبلغها فيها أن السبيعي سقط في بحيرة فيكتوريا إثر انزلاق قدميه، مما جعل اثنان من أفراد العائلة يسارعان بالسفر إلى الدولة الأفريقية للبحث عن رجل الأعمال السعودي المفقود.

ومن جانبها، قالت السفارة السعودية في أوغندا عبر حسابها على تويتر أنها تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرسمية في البلاد، حيث يواصل الجميع العمل بشكل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي.

© alqiyady اختفاء غامض لرجل أعمال سعودي في بلد أفريقي وهذه آخر مكالماته

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، إحداها نشره رجل الأعمال السعودي قبل اختفاءه، والآخر لعملية بحث فرق الإنقاذ الأوغندية عنه.

جدير بالذكر أن بحيرة فيتكوريا تعد أكبر بحيرة في إفريقيا، حيث يبلغ أقصى طول لها من الشمال إلى الجنوب حوالي 337 كم، ويبلغ عرضها 240 كم تقريبًا، كما أن أعمق نقطة فيها تبلغ حوالي 82 مترًا.

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي