أول رد إيراني على تصنيف أمريكا «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

قدم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اقتراحا للرئيس حسن روحاني، بإدراج القوات الأمريكية العاملة في منطقة غرب آسيا على قائمة إيران للمنظمات الإرهابية، وذلك ردا على تصنيف أمريكا «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
وحسب «رويترز» أضاف ترامب إن «أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران»لدعمها للأنشطة الإرهابية«.
وقال الرئيس الأمريكي إن «الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة».
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