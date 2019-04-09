رسميًا.. الحكومة السودانية ترد على أنباء بشأن تسليم البشير السلطة للجيش

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نفى حسن إسماعيل وزير الإعلام والاتصالات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية، وزعمت فيه أن رئيس الجمهورية عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.

وأكد الناطق الرسمي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا.

وقال الناطق الرسمي إن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم للاتفاق علي الجداول الزمنية وأجندة ملتقي الحوار.