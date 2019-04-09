الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام الخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من الاحتجاجات أمام مقر قيادة القوات المسلحة أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وكانت قد قالت مصادر سودانية إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين.

من جهته دعا تجمع المهنيين المعارض أنصاره للاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام.

يأتي هذا متزامنا مع بيان اصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماع برئاسة الرئيس عمر البشير أكدت فيه علي ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كافة قضايا البلاد.

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وأكدت الهيئة في اجتماعها مساء الثلاثاء بكامل عضويتها ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.