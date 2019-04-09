شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تلاميذ ومعلمين بالاختناق لإطلاق الاحتلال قنابل غاز صوب مدارس بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات التلاميذ والمعلمين والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز السام فى ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية فى مدينة الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، فى ساحات ومحيط وداخل أسوار مدارس الخليل الأساسية، وطارق بن زياد، والهاجرية الأساسية، وخديجة بنت خويلد الأساسية، أثناء الطابور الصباحي، ما تسبب بحالة من الخوف فى صفوف التلاميذ وعدم انتظام الدراسة، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من مركبات المواطنين وصادرت مفاتيحها ومنعت أصحابها من التحرك فى المنطقة.

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وأكد عدد من المعلمين فى المدارس المذكورة عدم انتظام الدراسة بالشكل المعتاد حتى إعداد الخبر، بسبب إخلاء بعض المدارس من التلاميذ وانتشار الغاز فى الصفوف.

يذكر أن معلمى وتلاميذ هذه المدارس يتعرضون وبشكل متواصل وشبه يومي، لاعتداءات قوات الاحتلال التى تتمركز على الحواجز العسكرية الدائمة: أبو الريش الواقع غرب الحرم الإبراهيمى الشريف، وحاجز "160" الرجبى الواقع جنوب الحرم الإبراهيمي، التى نصبتها على مداخل البلدة القديمة فى الخليل.