شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد نواب البرلمان الجزائرى على جلسة إعلان خلو منصب الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نواب غرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطني) فى التوافد صباح اليوم الثلاثاء، على مقر "قصر الأمم" للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تمهيدا لعقد الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان الخاصة بإعلان خلو منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت للبلاد.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة فى التاسعة صباحا (العاشرة بتوقيت القاهرة) على أن يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة.

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وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على أنه فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.