الكشف عن حديث "سري" أجراه الملك سلمان مع أمراء وشيوخ

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ونشر موقع "تواصل" السعودي تقريرا حول ما رصده أعضاء وعضوات مجلس الشورى خلال لقائهم، مع الملك سلمان، والتي كان أبرزها حديث بعضهم عن "هدية" والآخر عن "حديث سري".
© REUTERS / Handout
وجاءت مجمل تصريحات أعضاء وعضوات مجلس الشورى السعودي أن الملك سلمان، ركز في كلمة على أهمية "مجلس الشورى، ودوره الأساسي، مشيرا إلى أن كل الأبواب مفتوحة لسماع المقترحات التي يمكن أن يكون فيها مصلحة الوطن والمواطن.
كما أشارت الدكتورة مستورة الشمري، عضوة مجلس الشورى، عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى أن الملك سلمان شدد على أهمية المجلس في دعم الحكومة وتحقيق طموح وتطلعات الوطن والمواطن.
من جانبها، أشارت الدكتورة منى آل مشيط، عبر تويتر، إلى أن الحديث مع الملك سلمان "أبويا" بصورة كبيرة، نابعا من القلب.
وتابعت قائلة: "كان اللقاء يدور محوره عن الوطن وتطلعاته والقفزات التنموية، التي يشهدها وطننا الغالي".
أما عضو مجلس الشورى، نبيه البراهيم، فتحدث بدوره عن إجرائه مع الملك سلمان ما أسماه بـ"الحديث السري".
وقال البراهيم: "خصني (الملك سلمان) بحديث أبوي سري في أعماق نفسي وسيبقى في ذاكرتي ما حييت"، من دون أن يفصح عن طبيعة ذلك الحديث السري ولا ما قاله العاهل السعودي له.
وتابع عضو مجلس الشورى السعودي، قائلا: "كلمات العاهل السعودي استذكرت ما قامت عليه الدولة من أسس راسخة منها مفهوم الشورى التي تنتهجه المملكة من منطلق آية (وشاورهم في الأمر".
وقال البراهيم إن الملك سلمان أنهى حديثه، بقوله "رحم الله من أهدى إلي عيوبي".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل أمس الاثنين، رئيس
الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس #الشورى اليوم pic.twitter.com/JyWpJsGntu— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 8, 2019
وعقد اللقاء في قصر اليمامة في الرياض، اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفتت الوكالة إلى أنه "في بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على العاهل السعودي".
وحضر اللقاء الأمير خالد بن عبد الله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبد الله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
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