مغردون سعوديون يطالبون بالاستجابة لشكواهم... ورد حكومي

ويقول المغردون إنهم ينبهون الحكومة عبر الموقع إلى عدد من الأمور، لكن لا يتم الاستجابة إلى ما يكتبونه، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وكشف المستشار القانوني ووكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، أن هناك شكاوى كيدية لا يمكن التحقق منها إلا بأخذ قرار على الشاكي بصحة شكواه.
وقال آل الشيخ لمغردين عبر تويتر، كيف يحاسب على الشكوى الكيدية في تويتر خاصة أن كثيرا من الحسابات غير موثق؟
ووعد آل الشيخ المغردين أن مقترحاتهم سوف تدرس، مبديا رأيه لهم بقوله: "من الأفضل التواصل مع الحساب أو المتحدث الرسمي للجهة لتقديم الرسائل أو المقترحات".
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