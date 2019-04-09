مسؤول أمريكي يعلق على أنباء شراء مصر مقاتلات "سو- 35" الروسية

موسكو- سبوتنيك. وذكر المسؤول للصحفيين، حول إمكانية شراء مصر مقاتلات سو 35 الروسية، بأنه "لا يوجد لدينا الكثير من المرونة بما يتعلق بقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات. يجب على الدول التي تقوم بمثل هذه الحجوزات أن تعلم أننا محدودون للغاية في تخفيف (عواقب تطبيق هذا القانون)".

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وتابع: "لقد اصطدمنا بهذه القضية مع الصين ومع الهند ومع تركيا، وهم حلفاء الناتو، لذا نود أن نحث الدول التي ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وتوسيع نطاقها في المجال العسكري، أن تأخذ هذا القانون على محمل الجد".

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وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلت في وقت سابق، عن وجود صفقة أسلحة جديدة بين موسكو والقاهرة، حيث تقوم روسيا بتزويد مصر بعشرات المقاتلات الثقيلة المتعددة الأغراض من طراز "سوخوي 35".

وأوضحت الصحيفة أن العقد يقتضي توريد أكثر من 20 مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة حوالي "ملياري دولار"، دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2020 أو 2021.

بينما أكدت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري-التقني، في 19 مارس/ آذار الماضي، أن روسيا ومصر لم توقعا في النصف الثاني من العام الماضي، عقودا لتوريد آليات طيران إلى مصر.