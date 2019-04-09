حريق بمقر القيادة العامة للجيش السوداني

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ونشرت صحف عن الوكالة الألمانية، تأكيدات شهود بتصاعد أدخنة من داخل المقر، دون أن يتم معرفة أسباب ذلك.
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، أن الجيش تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية اقتحمت مقر الاعتصام، حيث سمع دوي الرصاص بشكل متقطع لما يقرب من ساعتين.
وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.
ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلا في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.
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