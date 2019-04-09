الارشيف / اخبار الخليج

إحباط محاولة اعتداء إرهابية على نقطة عسكرية للجيش السوري في ريف حماة الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وقال المصدر العسكري لوكالة "ناسا" السورية إن مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء، بواسطة أحزمة ناسفة على إحدى النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري في اتجاه طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.

© Sputnik . Morad Saeed

وتابع المصدر: "تم على الفور اكتشاف المجموعة الإرهابية  من قبل حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم على الرغم من إقدام بعض الانتحاريين على تفجير أنفسهم بالتزامن مع رمايات كثيفة بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والثقيلة".

وأوضح المصدر أن محاولة الاعتداء الإرهابي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص من الجيش السوري، وتصفية جميع العناصر الإرهابية، وتدمير دبابة كانت تقدم الدعم لتلك المجموعة الإرهابية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة اعتداء إرهابية على نقطة عسكرية للجيش السوري في ريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا