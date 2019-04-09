إحباط محاولة اعتداء إرهابية على نقطة عسكرية للجيش السوري في ريف حماة الشمالي

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وقال المصدر العسكري لوكالة "ناسا" السورية إن مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء، بواسطة أحزمة ناسفة على إحدى النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري في اتجاه طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.
© Sputnik . Morad Saeed
وأوضح المصدر أن محاولة الاعتداء الإرهابي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص من الجيش السوري، وتصفية جميع العناصر الإرهابية، وتدمير دبابة كانت تقدم الدعم لتلك المجموعة الإرهابية.
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