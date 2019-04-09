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وأكد المصدر في تصريحات لقناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، رفض الجيش التام التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وشدد المتحدث على أن الجيش السوداني لم ولن يتحدث مع أي من القوى السياسية.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وفي وقت سابق، شدد الفريق الأول ركن، محمد أحمد بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، على أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلاد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.
ووفقا لما نقلته وكالة "سونا"، أفاد ابن عوف بأن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.
وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.
ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلا في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة أركان الجيش السوداني: نؤكد تمسكنا بالبشير قائدا أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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