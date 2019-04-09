إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في طرابلس الليبية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، إعادة فتحه بعد الاشتباكات التي دارت حوله الإثنين، جراء استخدامه من قبل مليشيات إرهابية.

وقال المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، في بيان، إنه جرى إعادة فتح المطار بعد ساعات من إغلاقه بسبب الاشتباكات.

وأوضح أنه تقرر فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات للعودة فقط حتى صباح الأربعاء.

ومطار معيتيقة قاعدة عسكرية تستخدمها حكومة "الوفاق" كمطار مدني بشكل مؤقت بسبب تدمير مليشيات مسلحة مطار طرابلس الدولي في اشتباكات عنيفة وقعت منتصف عام 2014.

وأمس، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات الجيش الليبي، إنهم وجهوا ضربات جوية إلى مطار معيتيقة الدولي، شرقي العاصمة طرابلس، نافيا في الوقت نفسه استهداف الطيران المدني.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي (شرق)، إن "معيتيقة قاعدة عسكرية، وتم (الإثنين) تدمير طائرتين كانتا تستخدمان ضدنا فيها، ولا نستهدف إيقاف الطيران المدني".

وأضاف "مطار طرابلس تحت سيطرة القوات المسلحة بشكل كامل، والمعركة تسير وفق الخطة الموضوعة، ونقوم بعمليات تكتيكية".

ومنذ الخميس الماضي، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، أثناء تقدمه نحو العاصمة طرابلس من جميع المحاور.

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