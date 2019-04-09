قوات امنية تحاول فض اعتصام امام مقر الجيش السوداني بالخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

حاولت قوات أمنية فجر الثلاثاء فض اعتصام الالاف السودانيين المعتصمين منذ 3 أيام أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان عبر صفحته الرسمية في "فيسبووك" إن النظام حاول تفريق الاعتصام "بقوة السلاح".

وأضاف: "اطلقت القوات الامنية الرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع تحت مرأى ومسمع من العالم".

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وتابع انه "جاري التصدي لها من الوطنيين من قوات شعبنا (الجيش)"، كما وجه نداء للمواطنيين في أحياء العاصمة الخرطوم إلى التوجه إلي مقر الاعتصام.

ويواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الرابع أمام مقر قوات الجيش السوداني بالخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس، عمر البشير وإسقاط النظام.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قولهالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.