أبرز المباريات العالمية ليوم #الثلاثاء “9 أبريل”

الخليج - حسن القبيسي يستضيف مساء اليوم الاتحاد السعودي لوكوموتيف الأوزبكي في جدة ويلاعب الأهلي السعودي بيروزي الإيراني في الإمارات ، وذلك ضمن مباريات دوي أبطال آسيا ، يلتقي ليفربول مع بورتو وتوتنهام مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ، وفيما يلي أهم مباريات الثلاثاء الـ9 من ابريل : دوري أبطال آسيا 12:30 جيونغنام × كاشيما 13:30 أوراوا ريد دياموندز × تشونبوك 14:00 بوريرام يونايتد × بكين غوان 14:30 شاندونغ ليونينغ × جوهور دارول 17:00 باختاكور × السد 18:30 بيروزي × الأهلي 18:35 الريان × الوحدة 20:45 الاتحاد × لوكوموتيف دوري أبطال أوروبا 22:00 ليفربول × بورتو 22:00 توتنهام × مانشستر سيتي

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