البحسني: مطار الريان يمثل مرفق استراتيجي بالنسبة لحضرموت والمحافظات المجاورة

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأن مطار الريان مطار دولي كبير وحيوي جداً.

وأضاف البحسني في تسجل خاص "لليمن العربي"، بأن مطار الريان يمثل مرفق استراتيجي حيوي جداً، بالنسبة لحضرموت والمحافظات المجاورة، مؤكداً بأن عناصر تنظيم القاعدة عبثت بهذا المطار، كما قامت بتدمير هذا المطار، وقامت بنسف المطار بالمتفجرات والعبوات الناسفة .

وأكمل البحسني حديثه بأن تنظيم القاعدة أخذ أجهزة الدفاع المدني، وكل ما يتعلق بالمطار، وقامت بتدميرة، مؤكداً بأن عودة المطار من جديد يتطلب وقت طويل جداً .

وأشار البحسني بأن مطار الريان الأن شبه جاهز وقريباً سيتم افتتاح هذا المطار.

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