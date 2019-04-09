قطر والإخوان يتزعمون التجييش الإعلامي ضد الجيش الليبي

تتزعم قطر ومعها تنظيم الإخوان المحظور، التجييش الإعلامي ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر وينفذ حالياً عملية عسكرية لتحرير طرابلس من التنظيمات المتطرفة .

وطالب ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له ويعتبر الإخواني الليبي علي الصلابي من أبرز قياداته، جميع مكونات الشعب الليبي ومؤسساته الوقوف صفاً واحداً أمام ما وصفها بـ«المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة، والنيل من الشعب الليبي في كيانه ووحدة شعبه»، وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد ما أسماه «العدوان».

ويشير المراقبون إلى أن موقف الاتحاد، المصنف إرهابياً، يأتي في سياق شامل لجماعات الإخوان بالمنطقة بعد أن استشعرت الهزيمة لمشروعها، فقد عبرت حركة النهضة الإخوانية التونسية، عن استنكارها، لما أسمته «التدخل السلبي لبعض الأطراف الأجنبية الإقليمية والدولية في الشأن الليبي».

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد خصصت الفضائيات الممولة من قطر، ومن بينها قناة «التناصح» الإرهابية التي تبث من تركيا ويديرها سهيل الغرياني، نجل مفتي الإرهاب الصادق الغرياني، مساحات واسعة للقيادات الإخوانية الإرهابية لممارسة فنون التضليل الإعلامي، وفي هذا السياق وصف رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة الإخواني جمال زوبية، قوات الجيش الليبي بأنها وأفعالها كقوات «التتار» زاعماً ارتكابها جرائم بطرابلس والمنطقة الغربية.

وقد كذبت كل الأطراف المحلية بغريان أكاذيب زوبية، بينما أشار المراقبون إلى أن الإخوان ومن ورائهم أذرع قطر الإعلامية لا يهتمون لتفنيد أكاذيبهم، وإنما يستمرون في نفس النهج الذي اعتمدوه منذ 2011 والذي يتمثل في صناعة الكذب وترويجه لغايات إرهابية، حسبما أوردته الصحيفة .

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