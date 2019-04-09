شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» ترفع مستوى الجودة بـ 5 خدمات إلكترونية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تعمل وزارة التعليم حاليا على الانتهاء من عدة برامج إلكترونية جديدة ضمن خطتها للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الشاملة من خلال تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية وذلك لرفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة والحصول على رضا المستفيد النهائي.

وبحسب “المدينة” فإن تلك الخدمات الجديدة ستسهم في الارتقاء بالأداء وأحكام الرقابة بشكل إلكتروني، ورفع كفاءة التشغيل بشكل متميز.

ومن أبرز الخدمات الجديدة ​​إيقاف المنح الدراسية والالتحاق بها وتقييم الأكاديميين وصلاحية المعلمين إلكترونيا، وهي كالآتي:

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• خدمة تعاقد: تمكين مؤسسات التعليم الجامعي السعودية من تقييم الأكاديميين غير السعوديين المتعاقدين مع أي من مؤسسات التعليم الجامعي السعودية

• خدمة إيقاف منحة: تُمكن الجهات التعليمية الأهلية من رفع بيانات الطلاب أو الطالبات ذوي المستويات المتدنية دراسياً لإيقاف حصولهم على المنحة الدراسية بشكل مؤقت لإدارة المنح الدراسية في الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي، كما يمكن للطالب أو الطالبة استعادة المنحة الدراسية الممنوحة مسبقاً في حال تحسن مستواه في الفصل الذي يليه

• خدمة تجديد ترخيص : يُمكن المستثمرين من الحصول على تجديد لترخيص منتهي الصلاحية للمدارس الأهلية، ويتم الحصول عليه من قبل إدارات التربية والتعليم في محافظات ومناطق المملكة المختلفة، ويوجد بعض الشروط والضوابط يجب مراعاتها وقت التقديم على الخدمة.

• خدمة صلاحية معلم: يُمكن العاملين في المدراس الأهلية من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة داخل أروقة المدرسة، ويتم الحصول عليه من قبل إدارات التربية والتعليم في محافظات ومناطق المملكة المختلفة، ويوجد بعض الشروط والضوابط حسب التخصص والوظيفة يجب مراعاتها وقت التقديم على الخدمة

• خدمة ترشيح: للحصول على منحة للسعوديين : خدمة طلب ترشيح تُمكن الجهات التعليمية الأهلية من رفع بيانات الطلاب أو الطالبات المنطبقة شروط الحصول على منحة دراسية عليهم وإرفاق ما يُثبت ذلك كالسجل الأكاديمي والمواد المسجلة الفصلية ليتم التحقق من مصداقيتها لإدارة المنح الدراسية في الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي.