شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر بين طالبات ومعلمات مدرسة ابتدائية بشقراء بسبب «الكلاب الضالة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

طالب سكان بقرية الوقف التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض الجهات المختصة، بحماية منسوبات مدرسة ابتدائية للبنات، من كلاب ضالة درجت على دخول المدرسة، وأثارت الذعر لدى الطالبات والمعلمات.

وأوضح عدد من المواطنين أن الكلاب الضالة تدلف إلى المدرسة عن طريق فتحة موجودة أسفل “شينكو” يحمي أسوار المدرسة الخلفية.

وأشار الأهالي إلى أن الكلاب الضالة تتجول في أحياء مركز الوقف، وتتسبب في الإزعاج المستمر؛ جراء نباحها ليلاً وتثير الرعب بين الأطفال.