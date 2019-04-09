شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر بين طالبات ومعلمات مدرسة ابتدائية بشقراء بسبب «الكلاب الضالة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
طالب سكان بقرية الوقف التابعة لمحافظة شقراء في منطقة الرياض الجهات المختصة، بحماية منسوبات مدرسة ابتدائية للبنات، من كلاب ضالة درجت على دخول المدرسة، وأثارت الذعر لدى الطالبات والمعلمات.
وأوضح عدد من المواطنين أن الكلاب الضالة تدلف إلى المدرسة عن طريق فتحة موجودة أسفل “شينكو” يحمي أسوار المدرسة الخلفية.
وأشار الأهالي إلى أن الكلاب الضالة تتجول في أحياء مركز الوقف، وتتسبب في الإزعاج المستمر؛ جراء نباحها ليلاً وتثير الرعب بين الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر ذعر بين طالبات ومعلمات مدرسة ابتدائية بشقراء بسبب «الكلاب الضالة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.