انت الان تتابع المعارضة السودانية تطالب الجيش بدعم تنحي البشير فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعت القوى المعارضة المنظمة للاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس عمر البشير في السودان، اليوم الاثنين، إلى تنحي الأخير بشكل فوري، مناشدة القوات المسلحة بدعم ذلك المطلب. وقال بيان أصدرته ما تسمى "قوى إعلان الحرية والتغيير"، المنظمة للاحتجاجات، ونشره حزب المؤتمر السوداني المعارض المشارك في التظاهرات، إلى "تأكيد مطلب شعبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيد أو شرط، وتكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان".

وأضاف البيان: "على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة".ودعا البيان القوات المسلحة السودانية إلى "دعم خيار الشعب السوداني في التغيير

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