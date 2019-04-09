انت الان تتابع إيران ترد على ترامب: الجيش الأمريكي «منظمة إرهابية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيراني

في أول رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصنف قيادة الجيش أمريكي المركزية لغرب آسيا وقواتها بـ"المنظمة الإرهابية"، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى سيصدر بيانا بهذا الشأن. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وفقا لما قالته شبكة "سكاي نيوز عربية". وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول، وأداة للنظام الإيراني.

وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية"، مؤكدا أن تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية ينهي عصر سياسة الإنكار حول علاقته بالإرهاب.وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مارس من العام الماضي، وفرض على طهران عقوبات