انت الان تتابع الجيش الليبي يقصف مطار معيتيقة وسط طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طيران ليبيا - أرشيفية
شنت طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، غارات على الميليشيات الموجودة في المطار الواقع جنوبي العاصمة، إلى جانب غارات على مطار معيتيقة وسط المدينة. ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر عسكري، إن الغارات التي شنها سلاح الجو الليبي، استهدفت 3 منها مهبطا عسكريا بقاعدة معيتيقة الجوية، الملاصقة للمطار. وأوضح المصدر، أن الغارة الرابعة استهدفت الميليشيات الموجودة في مطار طرابلس الدولي، المتوقف عن العمل، وذلك بعد انسحاب الجيش منه، مساء الأحد.
كما نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان أن طائرة حربية شنت اليوم غارة جوية على مطار معيتيقة الواقع بمحيط طرابلس الشرقي، دون ذكر أي معلومات حول الأضرار جراء الغارة أو الطرف الذي نفذها. بينما تحدثت مصادر من داخل المطار لموقع "بوابة الوسط" الليبي أن الهجوم نفذته طائرتان وهو لم يسفر عن أضرار. وأفادت "رويترز"
كما نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان أن طائرة حربية شنت اليوم غارة جوية على مطار معيتيقة الواقع بمحيط طرابلس الشرقي، دون ذكر أي معلومات حول الأضرار جراء الغارة أو الطرف الذي نفذها.
بينما تحدثت مصادر من داخل المطار لموقع "بوابة الوسط" الليبي أن الهجوم نفذته طائرتان وهو لم يسفر عن أضرار.
وأفادت "رويترز" وتقارير إعلامية محلية بإيقاف جميع الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بالتزامن مع إخلاء صالات الركاب بعد تعرضه للقصف.
يأتي هذا بعد سيطرة الجيش الليبي على مناطق استراتيجية حول العاصمة طرابلس في الأيام الماضية، ليدخل منطقة جديدة في إطار معركة "طوفان الكرامة".
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