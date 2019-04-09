خدمة تحذير فروية لقائدي السيارات

على مدار السنوات الست الماضية قامت شركة جوجل Google بتطوير تطبيق خرائط جوجل Google Maps ليكون بمثابة المرجع الأساسي لجميع قائدي السيارات حول العالم، وفقا للعين الإخبارية.

وفي إطار سعي الشركة لتقديم خدمات ملاحية أفضل تجعل القيادة أكثر سلاسة وأمان أعلنت جوجل Google عن ميزة جديدة لتطبيق خرائط جوجل Google Maps الموجود على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد Android، تتسم بالفورية في الإبلاغ عن الطرق المزدحمة وأماكن الحوادث.

وبحسب موقع digitaltrends.com فإن قائدي السيارات بإمكانهم الإبلاغ بشكل يدوي وفوري عن الطرقات والمناطق المزدحمة مروريا وأسباب بطء الحركة المرورية في حال وقوع حادث أو إصلاحات على الطرق.

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وعلى الرغم من أن تطبيق خرائط جوجل Google Maps يحدد بالفعل الطرق المزدحمة مختلفة الدرجات بألوان مختلفة تظهر أمام قائدي السيارات من مستخدمي التطبيق إلا أن ميزة التعديل اليدوي سوف تعمل على الإبلاغ بشكل أسرع وأدق بالمستجدات التي تحدث على الطرق المختلفة لتظهر بشكل أسرع أمام السائقين الآخرين الذين يقتربون من المناطق المزدحمة.

وستكون هناك العديد من العبارات الفورية التحذيرية المتاحة أمام قائدي السيارات لتحذير الآخرين وإرسالها عبر التطبيق بعد الضغط على أداة (+) مثل "فخ السرعة Speed trap" في حالة وجود رادار على الطرق أو "تصادم crash" عند وقوع حادث بالإضافة إلى تحذير حتمية خفض السرعة "Slow down".

يشار إلى أنه حتى الآن لم تعلن جوجل Google حتى الآن عن اعتماد التحديثات الجديدة الخاصة بتطبيق خرائط جوجل Google Maps على الأجهزة والهواتف الذكية الداعمة لنظام تشغيل iOS.