الخطوط الجوية الليبية تعلن تعليق رحلاتها إلى حين إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، مساء أمس، تعليق جميع رحلاتها إلى حين إشعار آخر.

وقال محمد قنيوة، مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي للشركة، في بيان حصلت وفقاً للعين الإخبارية ، الإثنين، إنها ستقوم ببذل قصارى جهدها لعودة الركاب الموجودين في المحطات الخارجية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الإثنين، أن مطار طرابلس الدولي تحت سيطرة قوات الجيش، وأن معركة "طوفان الكرامة" تسير وفق الخطة الموضوعة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي: "إن الجيش يلتزم بالقرارات الأممية ضد الحرب على الإرهاب، والمعارك التي يخوضها ضد المليشيات الإرهابية في طرابلس، لتخليص المدنيين من شر الجماعات العسكرية، ونستهدف بالأساس تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأضاف أن "تنظيم الإخوان الإرهابي يتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي ضد الجيش الوطني الليبي لمنعه من دخول طرابلس"، مطالباً مجلس الأمن بضرورة إرسال مندوبين للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل طرابلس.

وشدد المسماري، على أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي لم تستهدف الطائرات المدنية في مطار معيتيقة الدولي، بل استهدفت طائرتين بعملية دقيقة، متهماً مليشيات مصراتة بمحاولة نقل طائرة حربية من معيتيقة لاستخدامها في قصف الجيش الليبي.

وأكد المسماري أن مطار معيتيقة الذي قصف اليوم كان يستخدم في أنشطة إرهابية، والقصف جاء لإحباط مخطط لنقل إرهابيين من تركيا إلى طرابلس، مؤكداً أن جماعة الإخوان وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي تحالفا لقتال الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

واتهم المتحدث باسم الجيش الليبي قيادات إرهابية ببيع أرشيف المخابرات الليبية إلى قطر، منهم مصطفى نوح، والإرهابي عبدالحكيم بلحاج، مؤكداً أن الأخير يستخدم قيادات في المليشيات المسلحة التي شاركت في أحداث 17 فبراير/شباط، للتآمر على ليبيا.

وتسعى قوات الجيش الوطني الليبي من خلال عملية تحرير طرابلس التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى بسط السيطرة الكاملة على العاصمة، وطرد الإرهابيين والمسلحين من طرابلس.

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