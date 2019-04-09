“الأربش” تتساءل …لماذا سمية الخشاب؟

الخليج - حسن القبيسي

أوضحت الإعلامية “كوثر الأربش” عبر مقال نشر لها في صحيفة الجزيرة ، أن مشكلتنا هي عدم القدرة على التنقيب والبحث، ويعمد المنظمون عن أي ملتقى عادة لاختيار أسرع الأسماء قفزاً للذاكرة. أو الأكثر شهرة في الوقت الآني. ناهيك عن غياب الأسماء النسائية الأولى عن الملتقى منذ بدايته، ففي الوقت الذي نريد الاحتفاء بالشباب، لا نريد في المقابل نسيان جيل نساء حفرن الصخر لتسجيل أسمائهن وسط مجتمع كان الذكور مستحوذين عليه. هذا لا يعني أن اللواتي تم اختيارهن غير مستحقات للتكريم أو التحدث. لأنني واحدة من هؤلاء الذين حظين وتشرفن بذلك منذ الملتقى الأول.

وأضافت أن القائمون على ملتقى المرأة السعودية الثالث تلقو هجومًا غاضباً من مغردات ومغردين سعوديين.. بسبب اختيار الممثلة المصرية سمية الخشاب لتحظى بتكريم خاص، ضمن تكريم (8) سعوديات، كنّ جديرات حقيقة بالتكريم. وهنّ: الأميرة هيفاء الفيصل، د. لمياء باعشن، أ. سارة الدندراوي، د. فاطمة القرني، أ. أيمان قستي، أ. أمجاد رضا، أ. هدى العمر، د. نورة المبارك.. ولكن منهن تاريخها المشهود وإنجازاتها المستحقة للتكريم. ورغم أنه تم دعوتي في الملتقى الأول 2017 في حوار مفتوح عن المرأة السعودية، وتمت إقامة أول أوبريت نسائي آنذاك. إلا أن هذا لا يمنعني من قول رأيي بكل صدق، ذلك حرصاً على مستوى هذا الملتقى الذي يحمل اسم المرأة السعودية.

وأوضحت أن الفنانة الجميلة سمية الخشاب، وهي فنانة مبدعة عشقناها في الشاشة أو تحت أضواء السينما، ولكنها غير مستوفية للصفات التي ينتظرها المجتمع السعودي في المرأة القدوة. إن كان لابد الاختيار من مصر الحبيبة، فمصر ولادة. ولن تعقم عن إنجاب عظيمات يستحققن التكريم.. وليس بالضرورة ممثلة أو مطربة.

Advertisements