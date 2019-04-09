أبرز نتائج مباريات #الإثنين “8 ابريل”

ابها

انطلقت مساء أمس الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا ، وتواصلت في الملاعب الأوروبية منافسات الدوريات المحلية ،. وفيما يلي أبرز نتائج مباريات يوم أمس الإثنين:

دوري أبطال آسيا

حقق النصر السعودي فوزه الأول في المسابقة بعد هزيمتين وجاء على حساب الزوراء العراقي 4/1 في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

وتصدر ذوب آهن أصفهان المجموعة بفوزه على خارج ملعبه على الوصل الإماراتي 3/1 حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط مقابل 4 نقاط للزوراء في المركز الثاني، و3 نقاط لكل من الوصل والنصر.

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وفي المجموعة الثالثة خسر الهلال السعودي أمام استقلال طهران 1/2، كما تعادل العين الإماراتي مع الدحيل القطري 2/2.

وحافظ الهلال السعودي على الصدارة برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لكل من الدحيل الثاني واستقلال طهران الثالث ونقطتين للعين الرابع.

الدوري الإنجليزي

صعد تشيلسي للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ويستهام يونايتد 2/0، بفضل هدفين لنجمه البلجيكي إيدين هازارد في ختام الجولة 33.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 66 نقطة مبتعدًا بنقطتين عن توتنهام الرابع و3 نقاط عن آرسنال الخامس و5 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس لكنه لعب لقاء أكثر منهم.

الدوري الإيطالي

حقق بولونيا فوزًا كبيرًا على كييفو فيرونا 3/0 ليبتعد عن مراكز النزول ويصعد للمركز السابع برصيد 30 نقطة، وقربت النتيجة الخاسر من النزول رسميًا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.