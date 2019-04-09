النصر يحقق أول إنتصار و #الاستقلال يلحق بـ #الهلال أول خسارة

قلب النصر السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه الزوراء العراقي إلى انتصار كبير 4-1، ضمن المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وكرر النصر تألقه المحلي ليحقق انتصاره الأول في المجموعة ويتقدم للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن الوصل الإماراتي الذي تراجع لذيل الترتيب.

وتراجع الزوراء، العائد لدوري الأبطال بعد غياب استمر 12 عاماً، للمركز الثاني بأربع نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن ذوب آهان المتصدر.

وخسر النصر أول مباراتين في دور المجموعات أمام الوصل وذوب آهان، ليتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط قبل مباراة اليوم.

وتأخر النصر، الذي خاض المباراة على أرضه بتشكيلة من البدلاء، بهدف أحمد فاضل بعد 13 دقيقة من البداية، عندما راوغ القائد عمر هوساوي وأرسل تسديدة أرضية من مدى قريب في مرمى حارس الفريق السعودي، الأسترالي براد جونز.

وأدرك عبد الله السالم التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وبعدها بخمس دقائق وضع يحيى الشهري النصر في المقدمة من ركلة حرة رائعة.

وجعل هوساوي النتيجة 3-1 للنصر بعد مرور ساعة من البداية إثر ضربة رأس حولها في الشباك عقب ركلة ركنية.

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وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف البديل جوليانو الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة تمريرة عرضية.