النصر يحقق أول إنتصار و #الاستقلال يلحق بـ #الهلال أول خسارة

- 1/2
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الرياض
وكرر النصر تألقه المحلي ليحقق انتصاره الأول في المجموعة ويتقدم للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن الوصل الإماراتي الذي تراجع لذيل الترتيب.
وتراجع الزوراء، العائد لدوري الأبطال بعد غياب استمر 12 عاماً، للمركز الثاني بأربع نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن ذوب آهان المتصدر.
وخسر النصر أول مباراتين في دور المجموعات أمام الوصل وذوب آهان، ليتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط قبل مباراة اليوم.
وتأخر النصر، الذي خاض المباراة على أرضه بتشكيلة من البدلاء، بهدف أحمد فاضل بعد 13 دقيقة من البداية، عندما راوغ القائد عمر هوساوي وأرسل تسديدة أرضية من مدى قريب في مرمى حارس الفريق السعودي، الأسترالي براد جونز.
وأدرك عبد الله السالم التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وبعدها بخمس دقائق وضع يحيى الشهري النصر في المقدمة من ركلة حرة رائعة.
وجعل هوساوي النتيجة 3-1 للنصر بعد مرور ساعة من البداية إثر ضربة رأس حولها في الشباك عقب ركلة ركنية.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف البديل جوليانو الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة تمريرة عرضية.
الاستقلال _الهلال
سقط نادي الهلال السعودي في فخ الخسارة أمام نظيره استقلال طهران الإيراني 1-2 اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتجمد رصيد الهلال، الذي خسر لأول مرة في دور المجموعات في ثلاث مباريات، عند ست نقاط في صدارة المجموعة، متقدماً بفارق نقطتين عن الدحيل القطري والاستقلال، بينما تراجع العين الإماراتي إلى ذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.
وافتتح علي كريمي التسجيل للاستقلال بضربة رأس إثر ركلة ركنية بعد خمس دقائق من البداية.
وضاعف الدولي الإيراني بيجمان منتظري النتيجة بضربة رأس عندما تلقى تمريرة من زميله محمد دانشجار بضربة رأس أيضاً، ليضع الكرة في شباك عبد الله المعيوف حارس الهلال بعد نصف ساعة من البداية.
وقلص المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس الفارق للهلال، الذي اعتمد على تشكيلة معظمها من البدلاء، في الدقيقة 71 عندما استغل خطأ دفاعياً وسدد من مدى قريب في الشباك.
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