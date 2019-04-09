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توقعات بهطول أمطار رعدية على 11 منطقة

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أحمد جمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار رعدية على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية، نجران ، جازان، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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