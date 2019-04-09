انت الان تتابع مقتل 25 شخصا وإصابة 80 آخرين في اشتباكات طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبيا - صورة أرشيفية

قال متحدث باسم وزارة الصحة في طرابلس، اليوم الإثنين، إن القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 80 حتى الآن. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله إن عدد القتلى يضم مقاتلين وأيضا مدنيين بينهم أسرة قتل كل أفرادها. وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادةخليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.وكانت الأمم المتحدة