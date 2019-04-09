الخارجية التونسية تدعو مواطنيها في ليبيا إلى توخي الحذر بسبب تطورات الأوضاع الأمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الخارجية التونسية مواطنيها المقيمين في ليبيا والمتواجدين فيها حاليا إلى توخّي أقصى درجات الحذر وتجنب مناطق الاشتباكات المسلّحة وتفادي التنقلات غير الضرورية داخل الأراضي الليبية. وأكدت الخارجية التونسية على سلامة المواطنين التونسيين المقيمين أو المتواجدين في ليبيا وفقا للمعطيات المتوفرة حاليا مشددة على أنها بصدد متابعة تطورات الأوضاع في هذا البلد الشقيق. Advertisements

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