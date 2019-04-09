ولي عهد أبو ظبي يستقبل الدفعة الأولى من الإطفائيات الإماراتيات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس الإثنين، في مجلس قصر البحر، المنتسبات إلى دورة الإطفاء التأسيسية النسائية الأولى.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإطفائيات الإماراتيات على اجتيازهن الدورة، وأعرب عن فخره واعتزازه بما تحققه ابنة الإمارات من إنجازات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني، وأظهرت كفاءة عالية وقدرة على أداء المهام.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، جعلت تمكين المرأة وتعزيز دورها أولوية رئيسية ضمن رؤيتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز قدراتها وإمكاناتها العلمية والعملية، حتى أصبحت شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية الوطنية، ونهضة الوطن حاضره ومستقبله.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للاهتمام الذي تحظى به المرأة من قبل قيادة دولة الإمارات، وثمّن دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمرأة الإماراتية، وفرص تمكينها في مختلف مجالات العمل الوطني.

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جاء ذلك بحضور الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

كما حضر الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

يذكر أن الإطفائيات اجتزن مراحل الإعداد التأسيسي والتدريب المهني التخصصي العملي والنظري في أكاديمية الشرطة بالشارقة وأكاديمية الدفاع المدني، وشمل مجالات السلامة في موقع الحريق، وأنظمة الوقاية والسلامة والبحث والإنقاذ ومضخات الحريق.

إضافة إلى أجهزة التنفس وتمارين اللياقة البدنية ومعدات الحماية الشخصية، وإنقاذ المحاصرين في حوادث السيارات، وتمارين عملية لسيناريوهات مكافحة الحريق، والتدريب على التأقلم بالعمل في مراكز الإطفاء وغيرها من المجالات التخصصية.