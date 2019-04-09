دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب تتعطل أجهزة جي بي إس GPS مرة كل عام 19 سنة

تتعرض أجهزة تتبع المواقع جي بي إس GPS لعطل يُسمى التراجع للخلف GPS Rollover يجعلها لا تستطيع تحديد الوجهات التي تريد الذهاب لها بصورة صحيحة حول العالم وليس في دولة مُعينة.

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وهو الأمر الذي يحدث مرة كل 19 سنة؛ حيث يقوم العلماء بظبط ساعة القمر الصناعي المسؤول عن التتبع الجغرافي مرة كل 19 سنة فالقمر الصناعي لا يعمل بالتقويم والتوقيت الذي يعمل البشر به ولكن لديه تقويمه الخاص، والذي يعتمد على الأسابيع.

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ويعمل القمر الصناعي بتقنية تُسمى 10bit؛ حيث تحتاج هذه التقنية لإعادة ضبط كلما مرة على الساعة 19 سنة (1024 أسبوعا)؛ حيث تمت المرة الأولى في 21 أغسطس 1999 بعد 19 عامًا من إطلاق القمر الصناعي في 6 يناير من عام 1980 أي تتصادف المرة الثانية لإعادة ضبط الساعة خلال العام الجاري.المزيد:

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