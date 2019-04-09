مستوطنون وحاخامات يستعدون لاقتحام المسجد الأقصى تزامناً مع انتخابات الكنيست

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتحاد منظمات الهيكل مجموعات المستوطنين ونشطاء وأعضاء منظمات "الهيكل" المزعوم، بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات الكنيست، على أن يتقدم الاقتحامات أعضاء وحاخامات ومستوطنين .
كما حث أنصاره على انتخاب أى من الأحزاب التى تنادى بتغيير الوضع القائم فى الأقصى لصالح اليهود وبناء "الهيكل" المزعوم فى ساحات الحرم.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أرنون سيغال، أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة "اتحاد منظمات الهيكل"، طالب بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمى فى الخليل، وطالب بفتحه لليهود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة" بشكل نهائى.
ووجه سيجال رسالة للناخبين من أعضاء جماعات "الهيكل"، بأن يتوجهوا للتصويت لحزب "زهوت" والليكود، معتبرا أن هذين الحزبين يضمان أكبر عدد من أعضاء جماعات "الهيكل".
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