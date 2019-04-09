الارشيف / اخبار الخليج

رئيس الوزراء الليبي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء ايطاليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء ايطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تلقى رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس فائز السراج اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت متأخر مساء أمس الإثنين لمناقشة الوضع في العاصمة الليبية طرابلس.

 

وجاء في بيان على صفحة حكومة طرابلس على فيسبوك أن الرجلين بحثا التطورات الأمنية بعد تصاعد حدة العنف

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الليبي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء ايطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا