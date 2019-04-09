شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء ايطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس فائز السراج اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت متأخر مساء أمس الإثنين لمناقشة الوضع في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء في بيان على صفحة حكومة طرابلس على فيسبوك أن الرجلين بحثا التطورات الأمنية بعد تصاعد حدة العنف