شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء ايطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس فائز السراج اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت متأخر مساء أمس الإثنين لمناقشة الوضع في العاصمة الليبية طرابلس.
وجاء في بيان على صفحة حكومة طرابلس على فيسبوك أن الرجلين بحثا التطورات الأمنية بعد تصاعد حدة العنف
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الليبي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء ايطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.