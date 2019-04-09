ماكرون يعلن في اتصال مع السراج رفضه الكامل لمهاجمة طرابلس

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موسكو — سبوتنيك. وقال مكتب السراج في بيان: "تم بحث خلال المكالمة مستجدات الوضع الأمني… وأعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين وضرورة وقف هذا الهجوم".
وأشار البيان إلى أن السراج أبلغ ماكرون بأن على حفتر وقف القتال فورا.
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وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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