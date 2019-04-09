"أنصار الله" تعلن تكبيد قوات يمنية خسائر خلال مواجهات وقصف في عسير

القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على "تويتر"، عن مصدر عسكري أن الجيش اليمني نفذ بإسناد من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف، زحفاً واسعاً على مواقع قبالة أبواب الحديد في عسير.

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وحسب المصدر، أحبطت "أنصار الله" زحف الجيش اليمني المسنود بقصف صاروخي ومدفعي، وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، قصف مقاتلو "أنصار الله" بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، تجمعاً للجيش اليمني يضم أفراداً وآليات غرب مجازة في عسير.

ووفقاً للمركز الإعلامي للجماعة، أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحي في صفوف العسكريين اليمنيين.

واستكمل الجيش اليمني المدعوم من التحالف في 26 تموز/ يوليو الماضي، السيطرة على منطقة أبواب الحديد التابعة إدارياً لمديرية باقم شمال محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر عملية واسعة ساندها طيران التحالف وشاركت فيها قوات الصاعقة السعودية، حسب موقع الجيش اليمني.