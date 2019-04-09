شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة إرهابيين في الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن قوة من لواء حشد حديثة تمكنت من قتل أربعة إرهابيين بينهم انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا غرب وادي حوران في الأنبار"، مضيفة أن ذلك تم بحسب معلومات استخبارية لقيادة عمليات الجزيرة.

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