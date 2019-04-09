شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبي : سيطرنا على معسكر اليرموك بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري سيطرة القوات على معسكر اليرموك بالكامل جنوبي مدينة طرابلس، مشددًا على أن الهدف من عملية تحرير طرابلس وطني بحت.

وقال المسماري - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية الحدث" أمس الاثنين - إن معركة طرابلس تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى سيطرة القوات أيضًا على عدة مواقع في وادي الربيع.

وأضاف أن الجيش الليبي يقترب من أول أحياء طرابلس، لافتًا إلى القوات الجوية الليبية تقوم برصد أي طائرات معادية في الأجواء على الفور.

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وأشار إلى أن مطار معيتيقة مازال تحت سيطرة الميليشيات، وأن القصف الجوي على المطار لم يستهدف الطيران المدني وإنما استهدفت طائرتين عسكريتين في عملية دقيقة وخاطفة.

وأضاف أن الميليشيات لديها طائرة في مطار معيتيقة تحاول نقلها إلى مصراتة، لافتا إلى أن هناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه تركيا.