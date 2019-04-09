ليبيا... استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي لساعات محددة

طرابلس — سبوتنيك. ونشر مطار معيتيقة الدولي عبر صحفته الرسمية على "فسيبوك"، أن "مصلحة الطيران المدني تصدر تعليماتها بفتح أجواء مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات في الفترة المسائية اعتبارا من الساعة 19:00 لغاية الساعة 07:00 صباحاً لحين إشعار آخر".

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يشار أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قد قام ظهر يوم الاثنين تنفيذ غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس

وفي وقت سابق، قال المسماري في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي البلاد إن "مطار معيتيقة هو قاعدة جوية عسكرية وهي تحت إمرة الميليشيات، وهناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه تركيا"، مضيفاً أن "سلاح الجو الليبي قد أٍستهدف طائرتين حربيتان كانتا تريد قصف الجيش الليبي ولم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة، ولو أردنا وقف الحركة في مطار طرابلس لأعلنا عن ذلك".

وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ 5 أيام، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة وقوات تابعة للقيادة العامة من جهة ثانية، تطورت إلى استخدام الطيران الحربي من كلا الطرفين في المواجهات.