مقتل جندي وطفل و4 من "داعش" في هجومين منفصلين بالعراق

العراق/حسين الأمير، سليمان القبيسي/الخليج 365

قتل جندي عراقي وطفل و4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بحادثين منفصلين في محافظتي صلاح الدين(شمال) والأنبار (غرب)، بحسب مصدرين أمنيين.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، لوكالة الخليج 365، إن "قذيفة صاروخية موجهة استهدفت اليوم حاجزا أمنيا في إحدى قرى قضاء الشرقاط شرقي محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل جندي وطفل صادف مروره لحظة الانفجار".

وأوضح الجبوري أن "مصدر انطلاق القذيفة الصاروخية تم تحديده وباشرت القوات الأمنية بتعقب المتورطين".

وفي حادث آخر، قال النقيب أحمد الدليمي في شرطة الأنبار للأناضول، إن "قوة من العشائر ضمن عشيرة الجغايفة والجيش اشتبكوا مساء الإثنين، مع عناصر داعش الإرهابي في الصحراء الواقعة 90 كلم غرب مدينة حديثة (160كم غرب الرمادي مركز المحافظة)".

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وأضاف الدليمي، أن "الاشتباكات كانت بالأسلحة الخفيفة واستطاعت العشائر والجيش قتل جميع الإرهابيين وعددهم أربعة، والاستيلاء على أسلحتهم".

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

وتواصل القوات الأمنية ومسلحو العشائر، تطهير الصحراء من جيوب وخلايا لـ"داعش"، فيما ينفذ التنظيم عمليات خطف وقتل للمدنيين بين الحين والآخر.

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