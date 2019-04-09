تنسيقة الحوار بالسودان تقر ضرورة تقديم مبادرة لتجاوز البلاد‎ لأزمتها

الخرطوم/الخليج 365

أقرت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان،الإثنين، بضرورة تقديمها مبادرة متكاملة تسهم في تجاوز البلاد لظروفها الحالية.

جاء ذلك في اجتماع للجنة برئاسة عمر البشير، وفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية.أطلعت عليه " الخليج 365".

واتفقت اللجنة على ضرورة أن مبادرة متكاملة في أسرع وقت لتسهم في تجاوز البلاد ظروفها الحالية، مشددة وفق البيان على "ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنيين وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".

كنا أكدت "أهمية توافق المجتمع بكل فئاته وقواه السياسية على حل يرضي الجميع.

وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في 27 كانون الثاني/ يناير 2014، قالت الحكومة إن عدد الأحزاب التي شاركت فيها تجاوز الـ100 حزب وحركة مسلحة، فيما قاطعته قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة أخرى

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والتنسيقة العليا للحوار هي منوط بها تنفيذ مقرارت الحوار الوطني. .

ولليوم الثالث على التوالي، واصل آلاف السودانين، الإثنين، الاحتشاد أمام مقر قيادة أركان الجيش في العاصمة الخرطوم، للمطالبة برحيل نظام البشير، بينما يقول الأخير إن صندوق الانتخابات هو الحاسم في هذا الأمر.

ودخلت الاحتجاجات شهرها الرابع، بعد أن بدأت منددة بالغلاء، ثم تحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصائية حكومية (لا تشمل قتلى الأيام الثلاثة الماضية)، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن العدد بلغ 52 قتيلا.

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