شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سفينة بضائع احترقت في المياه الدولية قبالة سواحل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجحت البحرية الملكية السعودية، بالتعاون مع حرس الحدود، والجهات المشارِكة، في إخلاء سفينة بضائع تعرضت لحريق غرب جزيرة فرسان بالبحر الأحمر، وإنقاذ من كانوا على متنها.

وكان مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، قد تلقى أمس الاثنين عند الساعة 04:30 بريدًا إلكترونيًّا من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي GRIS NEZ MRCC يتضمن استقباله إشارة استغاثة عن طريق النظام الفضائي INMARSAT C للسفينة AL FAYROUZ-الفيروز.

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وبتحليل المعلومات وإحداثات السفينة، تبيَّن أنها سفينة بضائع تحمل علم بنما، أطلقت استغاثة من نشوب حريق بها، وبتطبيق الإحداثيات على مشغل الخرائط الإلكترونية، اتضح أنها تقع غرب جزيرة فرسان بمسافة 60 ميلًا بحريًّا باتجاه 228 درجة.

وبتقدير الموقف والتنسيق وإدارة الحدث وتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية مع الجهات المشاركة، تم التوجيه بسرعة تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الطاقم فورًا.

ومرَّر المركز كذلك المعلومات إلى الجهات ذات الاختصاص لمتابعة الحالة البيئية ومراقبة حركة التلوث الذي قد ينتج من الحالة الطارئة التي تعرضت لها السفينة.