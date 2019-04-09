شكرا لقرائتكم خبر عن «حيلة خطيرة» تستهدف بائعي أجهزة الآيفون.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من حيلة خطيرة يتبعها بعض المحتالين ضد من يعرض جهازه الآيفون للبيع.

وقال الرحيلي عبر “تويتر”: “حيلة خطيرة يقع ضحيتها من يعرض جهازه الآيفون للبيع.. يصله إيميل من مشترٍ مزعوم ويعرض رغبته بالشراء، ولكنه يريد أن يتأكد أن الجهاز غير مسروق، ويطلب من البائع تسجيل الدخول بحساب أبل خاص به”.

وتابع: “بعد تسجيل الدخول يقفل المشتري المزعوم جهازك، ويطلب فدية لاسترجاعه.. فاحذر”.