شكرا لقرائتكم موظّفو البلديات يعتصمون في رياض الصلح: نريد حقوقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 20:43

نفذ موظفو البلديات اعتصاما في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت، تحت عنوان "صرخة حق"، شارك فيه النواب:فريد الخازن، الآن عون، هادي ابوالحسن، وبلال عبدالله، للمطالبة بتحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل في وقتها لمستحقيها.



وألقى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أبو الحسن كلمة في الاعتصام ناشد فيها "الرؤساء والمسؤولين توقيع مرسوم مستحقات البلديات وصرفها سريعا ولو جزئيا". وأكد "أننا لن نساوم على حقوق الناس ولن نقبل بأن يستهدف الناس بلقمة عيشهم". واستغرب أنه "عندما نطرح سلفة الكهرباء تستنفر الدولة من أقصاها إلى أقصاها لصرف المستحقات، أما عند المطالب المحقة للمواطن المظلوم فيحصل التسويف والتأجيل"، مشددا على أن "التحجج بعدم توافر الأمول لم يعد مقبولا". وقال: "نعود اليوم الى هذه الساحة حيث وقفنا بالأمس لنصرة المطلب المحق لعناصر الدفاع المدني، وسنعود كل يوم لنصرة القضايا المحقة والعادلة. جئنا اليوم لنؤكد المطلب الذي أطلقناه في شهر كانون الاول(ديسمبر) 2018 عندما أطلقنا الصرخة لدفع المستحقات للبلديات ايمانا منا بأنه مطلب محق".

وأضاف: "قبل أن يكون هذا المطلب ذا طابع حقوقي، فهو مسألة انسانية اجتماعية، في الدرجة الأولى، فلا مساومة ولا مهادنة في المطالب المحقة للناس. وهنا نؤكد مسألتين: الأولى اننا كنا مع زملائنا النواب قد ناشدنا وزير المال علي حسن خليل وبمعاونة الرئيس نبيه بري، فتمت تلبية مطلب توقيع مرسوم عائدات البلديات، وكانت التسوية تقضي بأن تدفع نصف المستحقات إيمانا ومعرفة منا بالوضع المالي والنقدي الدقيق للدولة والخزينة، ولكن واجهتنا مشكلتان: الأولى أن هذا المرسوم لم يصل إلى خواتيمه، والثانية هو ما سمعناه أخيرا بأنه حتى لو وقع المرسوم فإن الأموال غير متوافرة".

وخاطب المسؤولين: "لا، هذا مقبول ولا ذاك مقبول، ومن بينكم نناشد الرؤساء جميعا إحقاق الحق، فليوقع المرسوم ولتصرف الإعتمادات".

"لن نسكت بعد اليوم"

وألقى النائب الخازن كلمة أكد فيها "ضرورة الإسراع في صرف الأموال للبلديات"، وقال: نؤكد اليوم تضامننا مع أنفسنا لأن هده المشكلة هي أزمة وطنية تطاول كل فئات المجتمع من الموظفين في البلديات لان البلديات تغطي عجز الدولة في الانماء"، معتبرا أن "هذه الأموال ملك البلديات ولا يحق للدولة أن تضع يدها عليها"، متخوفا من ان "تضع الدولة يدها على أموال الضمان والمتعاقدين، وهذه ملك المواطنين". وسأل: "هل يجوز لحاملي لواء الإصلاح ومكافحة الفساد ان يرتكبوا مخالفات بوضع اليد على أموال البلديات؟ لن نسكت بعد اليوم لان ذلك يطاول لقمة عيش المواطن"، وحيا الجميع في "هدا التجمع السلمي".

أما النائب عون فقال: "نتضامن معكم ليس للمزايدة، نحن نعود ونرفع الصوت ما هي الحق في الأولوية ونقول للحكومة: صرف الست درجات اهم من دفع مستحقات البلديات؟ نرفض حرمان المواطن حقه. نقول بكل محبة للرئيس سعد الحريري ووزير المال، ونحن شركاء هذا الملف يجب أن ينتهي، علما اننا نعرف جيدا أننا نمر في عصر النفقات، لكن ليس على حساب البلديات"، معتبرا أن "هناك مصاريف أخرى لا تتوافر، علما ان البلديات تغطي عورات الدولة في الانماء، وندعو الدولة وبكل مسؤولية ونحن في السلطة في إدارة صرف مصاريف الدولة، الى إعطاء الحقوق والرواتب لأنها أولوية".

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ثم تحدث رئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى روجيه العشي، فقال: "هناك عجز كبير في البلديات بسبب عدم صرف الأموال. نحن لدينا مسؤوليات تجاه الناس في الانماء وفي دفع الرواتب للموظفين"، معتبرا انه "اذا لم تحل الأمور فسنسلم مفاتيح البلديات للدولة". ولفت الى أن "هذا التحرك من كل لبنان وهي الحركة الاحتجاجية الأولى على الدولة أن تصرف المستحقات للبلديات لان البلدية تعمل مكان الدولة في الانماء وسد الثغرات".

"تصعيد لا تحمد عقباه"

وتحدث باسم البلديات رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح ابو منصور، فتوجه الى "المكافحات والمكافحين في اكثر المؤسسات الرسمية ضغطا وارهاقا في الاتحادات والبلديات، في بلد يهمل من هم على خط الدفاع الامامي، بينما ينعم من هم بعيدون من خضم امواج الواقع المرير المؤلم المتعب، برواتبهم في اوقاتها، وحقوقهم في مواعيدها، ومعظمهم لا يبذلون نزرا يسيرا من تعبكم وكفاحكم".

وأضاف: "هم لا يشعرون بمن لا يبقى من راتبه شيء بعد خصم الاقساط والدفعات والقروض. هم لا يكترثون لحجم الاعباء الملقاة على عاتق البلديات واتحاداتها هم لا يعرفون ان بعضكم مهدد برميه خارج شقته المستأجرة او يعرفون ويتناسون، وفي تهميشكم يمعنون، وعن حقوقكم يعرضون، أي ذنب لكم؟".

وسأل: "نريد ان نعرف، بأي حق، بأي اثم، بأي ذنب تعاقبون؟ كنا نتمنى ان نقف واياكم مطالبين، مثلا، بتحويل الطاقة الكهربائية الملوثة والمسرطنة الى طاقة مستدامة من الشمس والهواء، او بمشروع السكة الحديد الذي يحيي الاقتصاد ويخفف أزمات السير، او باقرار قانون اللامركزية الادارية بعد فشل المركزية في توفير ابسط حقوق المواطنين في هذا الوطن، ولكننا، للاسف، نقف نطالب بما هو اقل من ابسط الحقوق المكتسبة".

وتابع: "هذا التحرك جاء بعد تحركات في المناطق، وها نحن اليوم من كل الوطن، في قلب الوطن، في بيروت، ونأمل الا ندفع في اتجاه تصعيد لا تحمد عقباه، لان الاثار الاقتصادية والنفسية والمعيشية لهذا التأخير في صرف مستحقات البلديات التي هي بحسب القانون امانة في المصرف المركزي اصبحت اكبر من ان تمر مرور الكرام".

"صرخة جوع"

وألقى فادي نصرالله كلمة الموظفين في البلديات، استهلها بالقول: "صرخة حق، صرخة جوع، صرخة ضمير"، وطالب بـ"دفع المستحقات وبإنشاء صندوق تعاضدي خاص بموظفي البلديات تموله عائدات الصندوق البلدي المستقل وحسومات رواتب الموظفين، هكذا نربح الموظف والبلدية في الوقت نفسه". وشدد على ان "أموال البلديات أمانة ولا يمكنكم ان تتصرفوا بها، انها حقوق العمال والموظفين، حقوق الناس الذين قدموا خدمات لمصلحة البلديات، انها حقوق كل الأهل المواطنين". وقال: "تتحدثون كثيرا عن اللامركزية الادارية وأنتم تضربون أهم وجه من أوجه اللامركزية الإدارية: البلديات".